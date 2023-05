Partez à l’aventure avec Dinant Nautique : le meilleur moyen de découvrir Dinant en s’amusant

Vous êtes à la recherche d’une activité de team building qui combine divertissement et détente ? Dinant Nautique a ce qu’il vous faut ! Participez à cette aventure palpitante sur la Meuse, où vous prendrez la barre de leurs bateaux sans permis et explorerez les merveilles de la vallée mosane. Préparez-vous à un débriefing passionnant et à un classement à l’arrivée !

Dans cette expérience unique, munis de votre précieux roadbook, vous devrez guider votre équipe à travers les eaux scintillantes de la Meuse, entre Dinant et Anseremme. Votre mission ? Découvrir les curiosités architecturales, les phénomènes naturels étonnants et les statues mystérieuses disséminées le long du fleuve.

Formez des équipes de 5 à 7 personnes, et partez à la chasse aux balises cachées le long de votre parcours. Une fois repérées, marquez leur emplacement sur votre carte et mettez votre esprit d’observation à l’épreuve en répondant aux énigmes astucieuses de leur questionnaire. Et n’oubliez pas, l’utilisation des smartphones est autorisée pour vous aider à démêler les énigmes les plus tortueuses !

Une fois l’aventure terminée, la proclamation des résultats tant attendue a lieu sur la toute nouvelle Croisette, là où les héros marins sont honorés. L’équipe qui remportera la gloire repart avec un trésor bien mérité : une délicieuse couque de Dinant, le trophée ultime pour les champions de l’eau !

Tout cela, est disponible au prix tout doux de 22,00 euros par personne, toutes taxes incluses.

Alors, rassemblez vos troupes intrépides, mettez votre esprit d’équipe à l’épreuve et lancez-vous dans l’Eco-rallye en bateaux sans permis de Dinant Nautique. Une expérience inoubliable vous attend, avec des défis, des énigmes et des fous rires garantis. Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre des moments palpitants, le tout agrémenté d’une couque de Dinant bien méritée !