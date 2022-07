Partenariat : Esperanzah!, une vingtième édition sous le signe de la décroissance.

Après deux années où la culture a lutté pour démontrer son côté " essentiel ", Esperanzah! a tenu bon et même apporté sa pierre à l’édifice en 2021 en proposant une version a minima.

Exister, c’était lutter l’an dernier, mais la crise a aussi permis aux organisateur.rices d’analyser les attentes. Pour être singulier dans le dédale des festivals de l’été - une bulle quasi spéculative au bord de l’implosion - Esperanzah! a décidé d’une fois de plus prendre le contrepied en allant vers la décroissance.

Un festival plus aéré, mais toujours aussi engagé.

Premier changement, baisser la jauge pour aérer le site et revenir à plus de confort pour les festivaliers au coeur de l’abbaye de Floreffe. Autre nouveauté, rajouter un jour pour espacer les concerts et permettre aux spectateur.rices de tout voir sereinement, sans courir. En profitant des 1001 autres activités et propositions artistiques et militantes.

Car l’ADN profond du festival ne va en rien changer. La programmation artistique, tant musicale qu’au niveau arts de rue, sera toujours basée sur la diversité culturelle et la découverte. Tout comme les débats politiques au Village des Possibles et sur l’Espace Tout Va Bien.