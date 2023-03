Partagez un séjour à Pairi Daiza avec Samy et Lou

Élu " Meilleur Zoo d’Europe " à plusieurs reprises et certifié trois étoiles au Guide Vert Michelin, Pairi Daiza vous fait voyager sur les cinq continents à la rencontre de plus de 7.000 animaux.

Visiter Pairi Daiza c’est partir en voyage. Grâce aux bâtiments authentiques, aux nombreuses plantations, aux minéraux semi-précieux et bien sûr aux animaux, vous plongez aux quatre coins de notre belle planète.

Pandas géants, éléphants, ours blancs, rhinocéros, morses, gorilles, orangs-outans, poissons, oiseaux rares, … Plus de 700 espèces extraordinaires vous attendent dans des territoires uniques et authentiques. Un Jardin des Mondes à découvrir en une journée ou en séjour au cœur des territoires de 9 espèces différentes. Car, à Pairi Daiza, il est également possible de passer la nuit en immersion au plus près des loups, des ours bruns et noirs, des ours blancs, des daims, des tigres de Sibérie, des morses ou des otaries de Steller.

Plus d’infos ici.