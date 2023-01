Cette année, les menus six et sept services que vous savourez à bord sont signés par des chefs bruxellois de renom ! Au rythme des saisons, les grands chefs vous régaleront avec élégance et originalité au fil de la cuisine contemporaine belge.

L’incontournable Lionel Rigolet* nous fait, une nouvelle fois, le plaisir d’être le parrain du Tram Experience ! Sa rigueur et son expertise, en tant que chef du prestigieux Comme chez Soi, garantissent des menus savoureux à l’exécution parfaite.

Les recettes sont réalisées à bord avec minutie par notre traiteur Thibault Granville (Taste Great) et son équipe.

En voiture !