Perché à cent mètres du sol, dans la plus haute sphère du plus impressionnant monument de la capitale, l’Atomium Restaurant vous invite à vivre une expérience hors du commun.

Spécialités belges ou plats de saison, l’Atomium Restaurant revisite la tradition à deux pas des nuages, s’adapte à vos exigences et toute autre forme d’évènement personnalisé.