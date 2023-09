Partagez un repas avec l’équipe du Réveil de Tipik

Vous êtes curieux de découvrir les dernières tendances culinaires et les chefs qui font bouger Bruxelles ? Eat Festival est fait pour vous ! L’événement culinaire incontournable de la capitale est de retour du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre dans le somptueux cadre de la Gare Maritime à Tour & Taxis. Quatre jours de festivités à l’image de Bruxelles : gourmands, vivants, innovants et cosmopolites.

Quatre jours de découvertes culinaires

Une soixantaine de chefs et artisans, répartis sur les 4 jours, vous font vibrer et goûter le meilleur de la capitale à travers des plats signatures, des desserts hauts en couleur, de délicieux fromages et des bières bruxelloises.

La programmation gourmande ne s’arrête pas là ! Eat Festival s’associe pour la première fois au BXLBeerFest situé sur le même site. En effet, le BXLBeerFest propose un bar au sein même d’Eat Festival mais également une entrée à prix réduit à tous les gourmands en possession d’un ticket Eat Festival. De quoi vous permettre de faire d’une pierre deux coups, les deux événements se trouvant sur le même site au même moment.

Eat Festival est aussi l’occasion de rencontrer quelques producteurs locaux et les vignerons des Vins de Bordeaux à travers un bar à vins, des ateliers et des workshops étonnants. L'événement accueillera également le célèbre Concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes !