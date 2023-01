Partagez un repas avec l’équipe du Réveil de Tipik

La Belgique est certes connue pour son chocolat, mais aussi pour ses bistrots populaires ! Pour tous les amoureux de ces lieux de fête et de partage, l’info va faire mouche ! Zotte Mouche, qui fait partie du groupe Ricotta & Parmesan, est un bistrot à la belge revisité qui pose ses valises en plein centre de Bruxelles pour perpétuer la tradition des bistrots à l’ancienne.

Zotte Mouche, c’est toute l’ambiance de la Belgique d’antan dans un seul lieu. Avec son style rétro – populaire, ce bistrot est un lieu de fête ! Zotte Mouche souhaite plonger ses clients dans une atmosphère authentique, où la nostalgie et le partage prennent tout leur sens. Un lieu où il fait bon vivre, où l’on peut rigoler et se détendre, autour d’une bonne bière et d’un plat réconfortant. L’endroit parfait pour se rappeler toute la richesse du terroir belge.

Pour coller à cette ambiance de bistrot typique, ils misent sur une décoration empreinte de nostalgie, à l’image de son folklore rétro. Une incroyable collection de pochettes de vinyles, les tables et les tabourets construits avec des bacs de bières retransmettent cette ambiance conviviale et festive.