Partagez un BBQ sur l'eau avec Samy et Lou

Samy et Lou vous invitent à partager un BBQ sur l'eau en leur compagnie avec Shootlux Boat Experience!

Vous adorez les BBQ et vous souhaitez vous détendre sur le lac de Neufchâteau avec Samy et Lou à bord d'un bateau? On a ce qu'il vous faut! Shootlux a tout combiné et propose un voyage sur le lac de Neufchâteau dans un bateau confortable pour déguster un délicieux BBQ et siroter un apéro.

Si vous êtes disponibles le dimanche 16 juillet 2023 et que vous souhaitez vivre cette expérience hors du commun, écoutez Samy et Lou dès lundi de 15h à 19h.