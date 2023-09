Partager des photos de vos enfants sur les réseaux : les terribles dérives du “sharenting”

Prendre en photo ou filmer son enfant qui joue, qui dort ou encore qui fait du vélo pour ensuite publier les images sur les réseaux sociaux, de nombreux parents le font. Cette tendance a un nom : le “sharenting”, contraction de l’anglais “share” (partager) et “parenting” (parentalité). Activité banalisée, mais très dangereuse.

Près de deux parents sur trois publient le visage de leur enfant sur les réseaux sociaux. Mais où se situe le problème ?

Tout d’abord, la plupart des enfants n’ont pas l’occasion de donner leur accord pour une publication qui va rester sur Internet toute leur vie. Lorsque l’enfant atteint l’âge légal d’inscription sur les réseaux sociaux, son empreinte sur Internet est loin d’être vierge.

De plus, ces photos sont une aubaine pour les utilisateurs mal intentionnés. Selon une étude du centre national américain pour les enfants disparus et exploités, 50% des photos qui s’échangent sur les forums pédocriminels américains avaient été initialement publiées par les parents. Les parents n’ont plus aucun contrôle sur les photos misent en ligne. Les pédocriminels détournent ces images pour ensuite les poster sur des sites illégaux affichant à foison des enfants parfois même des bébés, dénudés ou peu vêtus.