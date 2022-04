Partage entre Leicester et la Roma, un Feyenoord spectaculaire prend l’avantage sur Marseille

Dans l’autre demi-finale aller de Conference League, Feyenoord a écarté Marseille sur le score de 3-2. Les Néerlandais ont parfaitement entamé la rencontre avec des buts du Belgo-Nigérian Cyriel Dessers (18ème) et de Luis Sinisterra (20ème). Mais contre toute attente, Marseille va revenir en seconde partie de première mi-temps. Bamba Dieng (28ème) et Gerson (40ème) ramènent l’OM dans le match et le score à 2-2.

Mais au retour des vestiaires, en 9 secondes, tous les efforts des Français tombent à l’eau. Dès le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, Duje Caleta-Car donne un ballon en retrait trop mou vers son gardien. Cyriel Dessers a flairé la boulette, il en profite pour inscrire son 10ème but en Conference League et remettre Rotterdam devant.

Le score ne bougera plus. Feyenoord prend l’avantage avant un match retour prometteur sur la Canebière. Le public de Rotterdam était extrêmement chaud et déchaîné ce soir et on attend au moins autant d’ambiance la semaine prochaine au Vélodrome.