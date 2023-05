Partage des tâches ménagères : l'Espagne lance une application pour une répartition plus égalitaire.

Et si on suivait en temps réel la répartition des tâches ménagères entre les membres d'un même foyer dans le but de les rendre plus égalitaires ? C'est l'idée du ministère de l'Égalité espagnol, qui vient d'annoncer le lancement imminent d'une application visant réduire la charge mentale des femmes en incitant à un meilleur partage des corvées domestiques.

"Tu fais la vaisselle et tu passes l’aspirateur pendant que je vais chercher les enfants à l’école." Voici un exemple de deal que l’on pourrait entendre dans un foyer au sein duquel les tâches ménagères sont réparties de manière équitable. Une perspective qui est encore malheureusement loin de coller à la norme. Selon des estimations de l'Insee, les Françaises consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants...) contre 2h pour les hommes.