Partage de bureaux : le monde du travail poursuit sa mue

Ces 3 nouveaux espaces de travail partagés font partie d’un réseau créé récemment par 2 jeunes entrepreneurs. "Work and Meet" (WAM) rassemble sur une même plateforme une septantaine d’endroits dédiés au coworking en Wallonie et à Bruxelles. Et la famille ne cesse de grandir.

"La crise que nous traversons a été un catalyseur de ces nouvelles façons de travailler, et il y a de plus en plus de lieux comme ceux-là, pour tous les goûts, tous les besoins et toutes les bourses, se réjouit Jonas Benazzi, le jeune CEO de WAM, lui-même adepte du nomadisme professionnel. Les avantages sont nombreux. Ça permet aux entreprises de rentabiliser leurs bureaux, de se donner une nouvelle visibilité et de rencontrer des profils variés, et ça offre la possibilité aux travailleurs, salariés ou indépendants, de s’oxygéner, de découvrir d’autres milieux professionnels et d’élargir leurs horizons".

Le monde du travail poursuit sa mue, et le coworking se diversifie. L’occupation d’un poste de travail comme ceux-là coûte en moyenne 5 euros/heure, et 25 euros/journée. La connexion haut débit est comprise dans le prix. La café également.