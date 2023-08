Pars sauver la jungle avec le film "Les As de la Jungle 2" !

As-tu déjà rêvé de sauver la jungle aux côtés des héros les plus intrépides ? Voici une chance en or ! OUFtivi t'offre la possibilité de participer à une aventure palpitante en avant-première du film "Les As de la Jungle 2". C'est prévu le dimanche 13 août à 11h, et l'UGC Toison d'Or est prêt à t'accueillir pour une journée magique !

Dans ce film épique, un mystérieux super-vilain jette un sort sur la jungle en la recouvrant d'une mousse rose qui explose au contact de l'eau ! Quelle catastrophe ! Heureusement, qui d'autre que "Les As de la Jungle" peut venir à la rescousse ? Moins d'un mois avant la saison des pluies, une course contre la montre est lancée. Nos courageux héros devront parcourir le monde du Pôle Nord à l'Extrême-Orient, bravant montagnes, déserts et océans, à la recherche d'un antidote pour sauver leur jungle adorée !

Accompagnés de leurs incroyables talents et de leur amitié indéfectible, les As de la Jungle embarquent dans une aventure extraordinaire qui nous fera vibrer, rire et applaudir à tout rompre !