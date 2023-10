Pars explorer le Musée des Sciences Naturelles avec Rocky !

Avis à tous les petits explorateurs ! AUVIO KIDS t’offre des places pour vivre une aventure unique ! Imagine un instant...tu te retrouves face à des fossiles anciens, enterrés depuis des milliers d'années, et tu as l'opportunité de devenir un paléontologue en herbe. Si tu as toujours rêvé de faire des fouilles, de déterrer des fossiles ou encore d'assembler un squelette de dinosaure, viens montrer tes talents, il sera même possible d'exposer tes trouvailles au public !