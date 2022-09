"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : "Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante" de Laurent Voulzy

"Mes nuit sans Kim Wilde" fut déjà un gros tube. "Belle-Ile-en-Mer" en fut un plus gros encore !

Dans "Belle-Île-en-Mer, Marie Galante", Souchon construit sa chanson sur un name droping géographique qui – avec une économie de mots et un sens de l’ellipse exemplaires – fait office de catalogue de voyage, de ceux qui font rêver quand on les feuillette…

" Belle-Île-en-Mer. Marie-Galante. Saint-Vincent. Loin. Singapour. Seymour. Ceylan. Vous – c’est l’eau, c’est l’eau. Qui vous sépare. Et vous laisse à part". Le narrateur s’adresse à ces îles pour leur dire : " Vous c’est l’eau qui vous sépare ", supposant " Mais moi, c’est autre chose ". Ici, les îles sont des personnes, éloignées les une des autres par l'eau... Le personnage de la chanson se compare à une île. Cela signifie qu'il est lui aussi éloigné, à l'écart, un peu seul...

Et il le dire : "Comme laissé tout seul en mer. Corsaire sur terre. Un peu solitaire. Séparé petit enfant. Tout comme vous. Je connais ce sentiment. De solitude et d'isolement". Le "séparé petit enfant", c'est Voulzy lui-même puisqu'on sait que Voulzy a été conçu à Marie-Galante, une île de la Guadeloupe que ses parents ont dû quitter et que, petit, il passait ses vacances à Belle-Île-en-Mer, île du Sud de la Bretagne... Il y a dans la chanson des réminiscences de l'enfance, mais pas spécialement douces. Sous ses allures de chanson à faire la sieste sous les cocotiers, "Belle-Île-en-Mer" raconte la violence. C'est écrit noir sur blanc

"Moi des souvenirs d'enfance. En France. Violence. Manque d'indulgence. Par les différences que j'ai. Café. Léger. Au lait mélangé". Un style télégraphique qui est la marque de la chanson... mais il n'en faut pas plus pour comprendre que "Belle-Île-en-Mer" est une chanson sur le racisme et la mise à l'écart de ces enfants au visage plutôt foncé. "Café, léger, au lait mélangé" font référence à la couleur de la peau. Bien sûr, "Belle-Île-en-Mer" est une carte postale, mais une carte postale qui vous envoie des nouvelles de la bêtise et de la méchanceté des hommes…

"Belle-Ile-en-Mer" est une chanson all-inclusive. Tout est compris. Pour le même prix, vous avez un tube de l'été coucher de soleil et une description du racisme ordinaire qui ne fait rien d'autre qu'éloigner les gens, comme des îles séparées par l'eau du début de la chanson... Et il termine d'ailleurs la chanson comme il l'a commencée : par une énumération de noms d'îles : Karukera, Calédonie, Ouessant... Karukera, c'est le mot amérindien pour dire Guadeloupe. La Calédonie (à ne pas confondre avec Nouvelle-Calédonie), c'est l'ancien nom del’Écosse. Et Ouessant, c'est une commune insulaire de Bretagne...

Pour la petite histoire, la chanson a connu un tel succès que ce qui devait arriver arriva : les deux îles, Belle-Île-en-Mer en Bretagne et Marie-Galante en Guadeloupe, ont été jumelées…

Sur les îles, il y a eu d'autres chansons :