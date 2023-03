Parodie, surréalisme et langue de vip : revivez les moments forts du quatrième épisode de Drag Race Belgique

Le mini-challenge de cette semaine est un incontournable de l’émission connu sous le nom de "reading challenge". Le principe est simple : à tour de rôles, nos candidates se sont balancé des punchlines plus piquantes les unes que les autres. Attitude, look ou encore trait de caractère, elles ont épinglé les moindres défauts de leurs adversaires. Et c’est Rita Baga qui a élu la plus mauvaise langue d’entre elles…