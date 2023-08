Parodie de film d'horreur avec toilettes bouchées dans une pub pour du papier toilette

On a tous déjà connu la peur de boucher les toilettes de quelqu'un chez qui on est invité-e pour la première fois. Surtout chez ses beaux-parents. La marque de produits d'hygiène Scott a décidé de jouer sur cette crainte viscérale dans la publicité pour leur nouveau papier toilette anti-obstruction, comme le rapporte La Réclame.

La vidéo d'une durée de presque trois minutes, intitulée "The Clogging" (soit "Le bouchage"), raconte la sombre histoire de Claire, qui va pour la première fois passer le week-end dans la famille de son compagnon. Elle est un peu stressée alors il tente de la rassurer, lui rappelant que ce n'est pas un film d'horreur et que tout va bien se passer. Elle se dit que dans le pire des cas, ils ont tout ce qui leur faut : de quoi manger, de quoi boire et des rouleaux de papier toilette de la marque (évidemment).

En plein repas avec sa belle-famille, Claire quitte la table pour aller aux toilettes. Elle se rend compte qu'ils ont oublié le papier Scott dans leur voiture et que la famille a une autre marque de papier. Elle tente de faire l'impasse là-dessus, tire plusieurs fois la chasse comme lui a indiqué son compagnon. Mais là, c'est la catastrophe : les toilettes se bouchent et l'eau commence à déborder. Elle va devoir trouver une solution sans céder à la panique.

Une publicité qui utilise les codes spécifiques du film d'horreur (avec une référence directe à Get Out, le premier film d'horreur réalisé par Jordan Peele qui enchaînera ensuite avec Us et Nope) pour nous faire rire.