Parmi les favoris du Nieuwsblad, Florian Sénéchal, un champion de France… "franco-belge"!

Alors Florian, belge ou français ?

" Moi, je me dis… franco-belge ! Je suis résident belge depuis bientôt six ans. J’adore vraiment ce pays ! J’adore ses coutumes et sa façon de vivre. J’adore toutes les régions de Belgique car chaque région a ses particularités. J’adore aussi m’y entraîner car il y a beaucoup de pistes cyclables par rapport à la France. C’est un petit territoire donc on peut tout faire en une journée, traverser le pays en une fois n’est pas un problème ! Ici, les gens aiment le vélo. Franchement, j’adore la Belgique et je n’ai pas envie de partir ailleurs car je m’y sens vraiment chez moi. "

Sur un circuit de trente kilomètres, habitent mes équipiers Devenyns, Alaphilippe, Vervaeke, Merlier et Van Lerberghe ! Un beau groupe pour les longs entraînements. Sympa aussi pour les sorties "coffee ride" plus relaxes…

Où vous vivez, au bord de la France et de la Flandre, habitent pas mal d’autres coureurs professionnels. Chouette pour organiser des entraînements collectifs, non ?

" Oui, c’est vrai. Et ce sera encore plus le cas quand j’aurai déménagé l’année prochaine (NDLR : il est en train de retaper une maison dans l’entité voisine de Pecq). Sur un circuit de trente kilomètres, je pourrai rouler avec mes équipiers Dries Devenyns (Kluisbergen), Julian Alaphilippe (il a un pied-à-terre à Renaix), Louis Vervaeke (Gand), Tim Merlier (Wortegem-Petegem) et Bert Van Lerberghe (Courtrai) ! De quoi former un beau groupe quand on doit réaliser de longs entraînements. Et puis, c’est sympa aussi pour nos sorties " coffee ride ", nos sorties plus relaxes, quand on boit le café chez l’un ou chez l’autre avant de démarrer. C’est super intéressant de pouvoir compter sur des collègues, sur des amis, près de chez soi. "

Et puis, dans le coin, vous bénéficiez d’un terrain de jeu qui colle à merveille à vos qualités, avec un paquet de petites bosses…

" Pendant l’hiver, quand je rentre de l’entraînement via la vallée du Hainaut et de l’Escaut, vent de face avec la pluie, quel bonheur de rouler à l’abri dans les bosses de la forêt du Pays des Collines. La vallée du Hainaut, c’est joli l’été mais l’hiver, ce n’est pas facile ! "

Votre Alpe d’Huez, c’est le Mont-Saint-Aubert ? Votre Mont Ventoux, c’est le Mont de l’Enclus ? Sans oublier le Vieux-Kwaremont, le Kruisberg, le Hotond…

" Je ne dirais pas vraiment ça mais ce sont des côtes que je connais par cœur, oui. J’apprécie les grimper et j’aime beaucoup également m’y promener avec ma femme et ma fille. C’est convivial, on y trouve des petits cafés sympas, plein de chemins pour se balader. Une bien belle région ! "

Avec, en période hivernale, de jolies pentes pour faire du VTT ?

" Je confirme ! "