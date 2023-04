Parmi les bonheurs de l’été, le bleu des agapanthes

Comme les hivers sont désormais plus doux, la tendance est maintenant d’abandonner la culture en pots avec hivernage à l’abri du gel pour une culture permanente en pleine terre. Mais les agapanthes ne sont pas totalement rustiques sous notre climat. Les variétés à feuilles persistantes doivent toujours séjourner en hiver dans une pièce fraîche, entre 2 et 10 °C. Faute de lumière abondante, les feuilles finissent par y jaunir et s’étioler. Les agapanthes à feuilles caduques peuvent endurer temporairement le gel, entre – 5 °C et -10 °C selon les variétés, mais cela reste dépendant des conditions locales : l’altitude, le type de sol, l’exposition, la situation abritée ou non des vents froids… Il faut protéger la souche avec une épaisse couverture du sol : paille, feuilles mortes… Ceci dit, n’oublions pas que l’agapanthe est une plante des sols drainants. Une terre gorgée d’eau durant l’hiver fera plus de dégâts qu’une gelée.