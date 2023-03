Parmi la collection de voitures d’Elvis, en voici quelques-unes sélectionnées par motor-junkie.com

Il s‘est offert une Silver Cloud, une Mercedes 600, celle qu’on appelait la voiture des dictateurs et 5 Stutz Blackhawks. Puis une De Tomaso Pantera jaune qui tombait souvent en panne, de colère, il a tiré plusieurs fois dessus. Le nouveau propriétaire a conservé les impacts de balles dans la carrosserie. Il posséda une Ferrari 308 GT4 au milieu des années 70 qu’il ne conduisait pas souvent, car en surpoids, cette sportive était inconfortable pour lui, préférant les modèles plus luxueux et plus spacieux.