Parme – Antwerp : La dernière finale de Coupe d’Europe disputée par une équipe belge, c’était il y a trente ans

12 mai 1993, l’Antwerp se rend à Londres pour disputer la finale de la Coupe des Coupes. Le rêve d’une vie : Walter Meeuws et ses hommes vont disputer une finale dans l’immense enceinte de Wembley. L’adversaire du jour se nomme Parma Calcio, le vainqueur de la Coppa Italia 1992.

Les compositions du jour

Dans les rangs anversois, Alex Czerniatynski et Cisse Severyns emmènent l’attaque d’un matricule 1 qui a franchi tous les écueils : Glenavon (Irlande du Nord), Admira Wacker (Autriche), le Steaua Bucarest (Roumanie), et le Spartak Moscou en demi-finale. Pour cette finale, ce sera le Parme du redoutable attaquant suédois Tomas Brolin et d’un élégant défenseur central nommé Georges Grün. Un but de Severyns n’empêche pas la défaite des Anversois qui s’inclinent 3-1. A l’époque, peu se doutaient que ce serait la dernière finale européenne disputée par un club belge.