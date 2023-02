Parlons d’amour ! L’émission Choix multiples vous invite à thématiser vos choix musicaux

Saviez-vous que la sonate en la mineur de César Franck fut offerte comme cadeau de mariage à Eugène Ysaye ? Que Grieg composa le Jour de noces à Troldhaugen pour célébrer ses 25 ans de bonheur avec son épouse Nina ? Ou encore que Richard Wagner et Cosima Lizst (fille de son digne père), couple illégitime, eurent trois enfants avant d’officialiser leur union ? Découvrez notre playlist "idyllique" en fin d’article : Le Salut d’amour d’Elgar et le Liebesträume de Schubert ont bien des choses à dire… connaissez-vous, vous aussi, des histoires liées à des pièces du répertoire ?

La Saint Valentin approche. Célibataire ou en couple, que vous fêtiez Cupidon ou pas, il est difficile d’échapper à la date fatidique qui nous invite à disperser l’amour dans l’air ! Pourquoi ne pas en profiter pour offrir un cadeau immatériel à votre chéri, chérie… ou à vous-même ?

La musique classique regorge de romances, barcarolles, danses, chants amoureux ou désespérés, de couples mythiques ou mythologiques, légitimes ou illégitimes, d’histoires heureuses ou tragiques, du baroque au romantisme et au-delà. S’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux, il n’y a pas non plus d’époque !

Du 13 au 17 février inclus, nous diffuserons ainsi vos extraits préférés sur le thème de l’amour, dans les répertoires de musique classique, jazz ou musique du monde. Avez-vous vécu une histoire étroitement liée à un morceau de musique ? N’hésitez pas à assortir vos suggestions d’une dédicace, d’un billet doux ou d’une expérience : instant de joie, beau souvenir ou… horrible premier rendez-vous !

Pour participer, contactez Vanessa et Tania avant le 9 février en leur écrivant sur choixmultiples@rtbf.be ou en leur laissant une note vocale sur WhatsApp au numéro 0478/50.12.85. En effet, une note vocale peut être diffusée à l’antenne… ne serait-ce pas affreusement romantique ?

Si l’inspiration vous fait défaut, vous trouverez ci-dessous 10 pièces ou extraits d’œuvres que nous avons présélectionnées pour vous. Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative, nous l’avons établie pour vous donner des idées.

Bizet L’Amour est un Oiseau Rebelle, Habanera, extraite de Carmen Mahler, Adagietto, 5e symphonie Beethoven, 1er mouvement de la Sonate au Clair de Lune Offenbach, Ah que j’aime les Militaires, extrait de la Grande Duchesse de Gerolstein Liszt, Rêve d’Amour Mozart, Don Giovanni, Air du catalogue de Leporello Bernstein, West Side Story, Mambo Prokofiev, Roméo et Juliette, Juliette Jeune Fille Debussy, Prélude à l’Après-Midi d’un Faune Elgar, Salut d’Amour

Vous pouvez voter dans notre Top 10 des pièces romantiques spéciales Saint Valentin juste en-dessous… ou donner vos propres idées !