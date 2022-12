"Parler de Benzema et des malades, cela jette un regard autre que la projection sur la finale"

En conférence de presse, Didier Deschamps a semblé irrité par certaines questions notamment concernant Karim Benzema. Pour notre consultant, Clément Tainmont, "quand les sujets le touchent au plus profond de lui, il est facilement irritable. Et le sujet, Benzema lui pèse énormément. Ce qui l’irrite encore plus, c’est la communication tendancieuse de Karim sur ses réseaux sociaux. Dans sa communication, quand il est irrité, il n’est pas capable de faire face à la pression."

Selon Pascal Scimè, "on a énormément spéculé sur l’absence et la présence de Benzema. Une fois son forfait acté, beaucoup on dit que le groupe était soulagé, ce qui a été démenti par des joueurs et par des voix de la Fédération. C’est de bonne guerre, toute Coupe du Monde sans polémique n’est pas une bonne Coupe du Monde." Il continue, "j’ai eu du mal avec la communication aussi bien du joueur que de l’équipe. Tout a été mal géré depuis le début, la France sans Benzema c’est une Coupe du Monde, une finale de l’Euro. Et avec Karim, c’est un titre en Ligue des Nations mais aussi une sortie précoce en quart de l’Euro 2020."

Il conclut, "il y a des non-dits entre Karim Benzema et Didier Deschamps et je comprends que le sélectionneur soit irrité que l’on reparle de ce sujet maintenant. On est à 24 heures pour lui de pouvoir rentrer un peu plus dans l’histoire, parlons du jeu."