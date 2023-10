Parler comme Sébastien le crabe : révélations 30 ans après sur le tournage de Rasta Rockett

Sortie en 1993, la comédie à succès "Rasta Rockett" fête ses 30 ans ce mois-ci. L’occasion pour une partie des acteurs et le réalisateur de révéler quelques secrets.

"- Sanka, t’es mort ? - Ouais man…" fait partie des répliques cultes de "Rasta Rockett" qui fête ses 30 ans ce mois-ci. Pour l’occasion, une partie du casting et le réalisateur, Jon Turteltaub, ont révélé certains secrets sur la comédie Disney inspirée de l’histoire de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh ayant participé aux J.O de 1988 après que George Fitch, homme d’affaires américain, a fait un pari avec un ami : monter une équipe olympique seulement 5 mois avant les Jeux.

Si on s’est tapé des barres pendant le film, il faut savoir que le tournage n’était pas une partie de plaisir pour les acteurs et le réalisateur qui, comme le rapporte le Huffington Post, ont confié au média The Independent qu’ils ont subi beaucoup de pression et que le film a été "américanisé". En effet, Rawle D. Lewis, l’interprète de Junior, a révélé que Disney désirait faire de "Rasta Rockett" une comédie familiale à l’américaine. Et pour ce faire, le géant en a supprimé la drogue, le sexe et le racisme.

En parlant de racisme, le réalisateur Jon Turteltaub a déclaré que Jeffrey Katzenberg, président du studio à cette époque, lui a ordonné de faire quelque chose pour que l’accent des acteurs soit masqué au maximum. "Si vous ne parvenez pas à ramener ces accents vers quelque chose que je peux comprendre clairement, je trouverai un réalisateur qui y arrivera…", a-t-il lancé à Tuterltaub qui a ensuite demandé aux acteurs de parler comme "Sébastien le crabe de La Petite Sirène". Aujourd'hui, Turteltaub se dit qu’il n’aurait pas dû accepter de réaliser ce film qui a pourtant fait fureur.