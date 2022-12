Parlement wallon : "Si c’est pour faire le même bureau avec les mêmes privilèges, ce sera sans nous" affirme Germain Mugemangango (PTB)

Germain Mugemangango de revenir à cette occasion sur la façon de gérer cela au parti des travailleurs de Belgique : " Au PTB, on gagne un salaire de travailleur. On ne peut pas s’enrichir avec ses mandats. Il faut changer de culture politique : au lieu de s’intéresser aux privilèges et au luxe, il faut se rapprocher du niveau de vie des gens et prendre des mesures dans ce sens ".

Il est clair que tous ceux qui étaient présents dans ce bureau doivent partir

La participation du PTB à ce fameux bureau politique est donc liée, selon lui, au train de vie de ce même bureau. C’est aussi de savoir " de quel bureau on parle ? Il est clair que tous ceux qui étaient présents dans ce bureau doivent partir ". Le PS et Ecolo s’y sont engagés. Mais pas encore le MR. Dans ce dernier cas, on dit qu’on démissionne aussi, mais on ne dit pas qu’on n’y représentera pas les mêmes dans le nouveau bureau. " C’est ça qui est fou ! ", et le député PTB de revenir sur les salaires. Il le stipule à 900 euros par mois en plus du salaire d’un parlementaire. Un montant " qui est déjà de 6000 euros. Et quand on est président du parlement, on est payé plus de 5500 euros en plus. Ça s’est un élément qui doit disparaître. Tous les parlementaires doivent être traités de la même manière ". Et le chef de file du PTB de tirer à boulets rouges sur les libéraux : " Quant au MR, je pense qu’il n’a aucune leçon à donner à personne. Jean-Paul Wahl, c’est lui qui a insisté pour le voyage à Dubaï, le greffier appartient au MR… ".

L’invité de la matinale affirme donc qu’il demande qu’aucun surplus ne soit versé en plus du salaire d’un parlementaire wallon (qu’il soit membre du bureau ou président de l’assemblée).