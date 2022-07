Parlement wallon : les Engagés déposent des amendements budgétaires pour indexer les travailleurs APE

Comme ils l’avaient annoncé, Les Engagés – tout comme le PTB – ont déposé, mardi, en commission de l’Emploi du Parlement wallon, plusieurs amendements pour corriger le budget régional afin que tous les budgets finançant du personnel – dont celui des APE – puissent être indexés.

Selon le parti, ce sont 48 millions d’euros qui auraient dû être dégagés pour permettre de financer l’indexation des 60.000 emplois APE. "Il y a encore clairement des marges de manœuvre et des dépenses inutiles ou non prioritaires où il est possible de dégager des moyens budgétaires pour financer l’indexation de ces secteurs", assurent les Engagés.

Dans la foulée, ces derniers ont identifié les moyens budgétaires nécessaires pour financer "l’oubli volontaire du gouvernement". Quelque 4,6 millions d’euros pourraient ainsi venir de la suppression du Fonds de Rayonnement ; 400.000 euros de la réduction des frais d’études, de colloques et de séminaires ; 10 millions d’une réduction de 10% du budget pour les conséquences de la guerre en Ukraine ; 25 millions de la réduction des excédents prévus dans le cadre de la précédente crise du covid ; 5 millions d’une réduction d’1% des dépenses de la Sofico et 5 millions supplémentaires d’une réduction de 20% du budget pour le développement de nouveaux investissements énergétiques dans les multinationales.