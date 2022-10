Parlement wallon : le PTB regrette que la demande de commission spéciale sur les dépenses soit rejetée

La demande de commission spéciale du PTB sur les dépenses du Parlement a été refusée par le Bureau de l'assemblée, regrette le parti.

"On nous a répondu que le Bureau est le seul compétent pour régler les questions administratives, financières et judiciaires concernant l'organisation interne du parlement. Ce qui veut dire que le Bureau présidé par Jean-Claude Marcourt propose que les décisions qui font justement l'objet de contestations et de doutes soient contrôlées par le Bureau qui a validé ces décisions", résume le chef de groupe du PTB à l'assemblée, Germain Mugemangango.

"Le Bureau est mouillé dans cette histoire, mais il exige d'être le seul à pouvoir enquêter, contrôler et décider de fournir des justificatifs. Ceux qui le composent sont juges et parties et veulent le rester. Ces pratiques d'un autre temps doivent cesser. Il est grand temps de discuter en toute transparence de l'explosion des dépenses parlementaires à laquelle on assiste dans ce dossier", conclut-il.