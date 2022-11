Parlement wallon : la future Maison des Parlementaires va coûter quatre fois plus que prévu

Le Bureau du Parlement wallon a procédé à des vérifications suite à la suspension de son greffier, Frédéric Janssens. Il faisait l’objet d’accusations à propos de sa manière de gérer le personnel du parlement et les dépenses de l’institution.

Les vérifications concernent notamment les montants des travaux des deux chantiers en lien avec le Parlement de Wallonie. Le premier est celui de la future Maison des Parlementaires, destinée à abriter les bureaux des 75 députés wallons. Le projet devait en principe coûter 10 millions d’euros. Aujourd’hui, on parle d’une facture totale estimée à 46 millions d’euros, 4 fois plus que le montant initial.



Quelques mètres sous terre, dans le parking public, on trouve le deuxième chantier : un tunnel réservé aux députés. Il devait coûter 900.000 euros. Finalement, la facture s’élève à 3 millions d’euros, 3 fois plus que le montant de départ.