Parlement européen : un nouveau secrétaire général nommé sur fond de critiques

Cette décision a été prise à Strasbourg lors d’une réunion non publique. La liste des candidats à ce poste administratif le plus important du Parlement européen n’a pas été publiée en amont et la procédure pour départager les candidats non plus.

"La procédure autorise les membres du bureau à entendre quatre candidats différents et à leur poser des questions", a expliqué lundi soir le Parlement, ajoutant que la nomination a eu lieu "à une très large majorité" et "après de longues délibérations".