Parlement européen : accès interdit aux diplomates russes et biélorusses

Mme Metsola a pris cette décision sur la base du règlement intérieur et des règles d'accès au Parlement. L'interdiction est d'une durée indéterminée et s'applique aux bâtiments de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. Au total, plus de 100 diplomates et fonctionnaires russes et bélarusses sont concernés par cette décision.

Depuis le début de l'invasion militaire de l'Ukraine, le Parlement européen a adopté une position ferme à l'encontre de la Russie et a exprimé sa totale solidarité avec l'Ukraine. Dans une résolution adoptée au début du mois, l'Hémicycle européen a ainsi demandé l'ouverture de la voie à l'octroi du statut de pays-candidat à l'Union européenne.

Jeudi, Roberta Metsola a remis les clés d'un des bâtiments du Parlement à Bruxelles à une ONG ukrainienne. Celle-ci y disposera d'un espace pour coordonner son travail et fournir une assistance aux réfugiés en Belgique.