Parlement de Wallonie : l’heure des démineurs

Les nouveaux membres du bureau du Parlement n’en ont pas encore le front suant à grosses gouttes, mais ils savent que l’affaire peut s’avérer dangereuse.

Tout d’abord, une partie des griefs portés à l’encontre du greffier, fait l’objet d’une enquête judiciaire. Interférer avec cette enquête pourrait nuire à celle-ci et la rendre caduque. Or, le temps judiciaire n’est pas le même que le temps politique et encore moins que le temps médiatique. De plus, l’échéance électorale de mai 2024 se rapproche inexorablement et a de quoi rendre les formations politiques nerveuses, d’autant que pour les partis au pouvoir wallon (PS, MR, Ecolo) comme pour l’opposition Engagée, les sondages d’intentions de vote ne sont guère florissants. Tous épient le jeu du PTB, qui met la pression et entend, dans ce contexte particulier, laver plus blanc que blanc. C’est de bonne guerre en termes de rivalités politiques mais risque de tétaniser toute velléité de réforme.

Le nouveau agit très prudemment, mais le temps passe et les échéances se concrétisent.