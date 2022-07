Parlement bruxellois: les députés Ecolo en faveur d'une consultation populaire d'ici 2024

Toujours en matière d'égalité des chances, au-delà de leur contribution active aux travaux des assises contre le racisme, les écologistes s'enorgueillissent d'avoir mis sur la table au sein de la majorité une proposition d'ordonnance visant à rendre plus proactive la lutte contre les discriminations à l'embauche.

Jamais les moyens consacrés à la lutte contre le sans-abrisme n'ont été aussi importantes que sous cette législature, font encore valoir les Verts qui mettent en avant, parmi d'autres avancées, le vote de l'ordonnance visant à instaurer une commission paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs.

Les Verts pointent aussi plusieurs avancées vers le verdissement de l'économie à travers l'adoption de résolutions, plusieurs réformes renforçant une mobilité plus partagée, ainsi que la progression des thèmes de la biodiversité en ville et de l'alimentation durable.

Au cours des prochains mois, ils espèrent voir aboutir plusieurs propositions de résolution (e.a. pour renforcer l'accessibilité des PMR aux bâtiments publics; garantir les droits des sourds pour lutter contre les discriminations dans le secteur professionnel; et en faveur de la création d'un musée LGBTQIA+).

Les députés Ecolo affirment qu'ils seront également "particulièrement attentifs" à la révision du Plan régional d'affectation du sol et du Règlement régional d'urbanisme, au vu des enjeux en termes de préservation des espaces verts et de la biodiversité, de gestion durable des eaux de pluie et d'équilibre des différentes fonctions urbaines au sein de la Région-capitale.