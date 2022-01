Parlement bruxellois : hommage aux 464 Bruxellois reconnus comme "Justes parmi les Nations"

Adolphe Nysenholc, Président de l’asbl L’Enfant Caché, Regina Sluszny, Présidente du Forum der Joodse Organisaties et vice-présidente de L’Enfant Caché, et Catherine Herscovici, fille d’Andrée Geulen, Juste parmi les Nations, ont pris la parole pour partager leur témoignage.

Une classe de l’Athénée Joseph Bracops et une autre de l’Atheneum Brussel ont été étroitement impliquées dans le projet. Les élèves ont travaillé sur le thème des Justes avec leurs professeurs et ont été invités à enregistrer les noms des Justes bruxellois.

"Rappeler et transmettre l’histoire des Justes bruxellois est une façon de perpétuer leur mémoire et celle de leur geste. Leur courage est encore trop peu souvent salué", a déclaré Rachid Madrane. "C’est aussi une façon de porter, notamment auprès des jeunes générations, un message important sur la possibilité de s’élever contre les injustices. Le combat pour la tolérance, contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations est toujours à recommencer, et chacun peut poser des gestes qui font la différence", a-t-il ajouté.