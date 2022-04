Parkinson : deux pistes pour soigner de lourds symptômes.

A son dernier stade, qui met généralement des années avant de s'installer, la maladie de Parkinson cloue le patient au lit ou dans un fauteuil roulant. L'"hypotension orthostatique" est l'un des symptômes qui explique ce handicap : lorsque la personne se redresse, sa pression artérielle chute et son cerveau n'est plus assez alimenté. Le patient s'évanouit après quelques pas. Dans le cas de la maladie de Parkinson et de pathologies proches, c'est un dysfonctionnement du système nerveux qui est en cause.

Les patients ne bénéficient plus du réflexe qui assure en temps normal le retour d'un afflux sanguin suffisant dans le cerveau.

Publié début avril dans le New England Journal of Medicine (NEJM), un travail ouvre une piste novatrice pour redonner l'espoir d'un peu de marche aux parkinsoniens avancés. Il s'agit d'implanter des électrodes dans la moelle épinière.

Cette expérience a été supervisée par les mêmes chercheurs (la chirurgienne Jocelyne Bloch et le neuroscientifique Grégoire Courtine) qui ont récemment fait remarcher trois personnes paralysées à la suite d'accidents. Ces résultats, publiés début 2022, marquaient l'aboutissement d'une dizaine d'années de recherches.