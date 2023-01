Parkinson : chez les femmes, des particularités mystérieuses.

"Cette maladie a été assez peu spécifiquement étudiée chez les femme parce qu'elle est plus présente chez les hommes", résume l'épidémiologiste Marianne Canonico, à la tête d'une étude tout juste publiée sur les facteurs de risques féminins de la maladie de Parkinson.

Car le sexe joue incontestablement un rôle : dans la fréquence de cette pathologie, qui affecte peu à peu la capacité de mouvements et constitue la deuxième maladie neurodégénérative après celle d'Alzheimer, et dans la manière dont elle se manifeste.

"Le risque de développer une maladie de Parkinson est deux fois plus élevé chez les hommes mais la mortalité est plus élevée chez les femmes et la maladie y progresse plus vite", notait en 2019 un résumé paru dans le Journal of Parkinson's Disease.

"De plus, les symptômes (...) varient entre les hommes et les femmes", poursuivent les auteurs. Les chutes sont, ainsi, plus fréquentes chez les femmes tandis que les hommes tendent plus souvent à saliver de manière excessive ou à voir leur marche interrompue par un blocage des jambes.