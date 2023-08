Parking et stationnement : quelques rappels utiles de sécurité routière

Notre panel de la route devait réagir à deux vidéos provenant de parkings. Dans la première, on voit un véhicule circulant dans un allée de parking privé et s’approchant d’une intersection. À celle-ci, un véhicule venant de droite, mais ayant des triangles de céder le passage au sol sur sa route, fait mine de ne pas s’arrêter dans un premier temps. Se pose alors le problème du respect du Code de la route dans les parkings privés. Pour compléter l'information, il faut savoir que dans ce parking, il y a des marquages au sol bien visibles, mais pas de signaux routiers pour les confirmer. Or, sur la voie publique, un céder le passage se matérialise en premier par un signal routier. Le marquage au sol ne vient qu’en appui de celui-ci, sans même être obligatoire.

Un parking privé est donc un type d’endroit où il vaut mieux être très prudent et régler les interactions avec les autres usagers sans faire preuve d’entêtement. Car hormis dans les parkings 100% publics (la place du village par exemple), la jurisprudence et les assurances sont parfois mal à l’aise pour déterminer une politique constante quant aux responsabilités en cas d’accrochage. Dans le cas qui nous occupe, il y avait une signalisation, mais non conforme si elle avait été placée sur la voie publique. Que se serait-il passé en cas d’accident ? Impossible à dire, mais un 50/50 aurait été possible, tout comme une autre répartition de la responsabilité. Bref, dans un parking non public, même s’il est ouvert au public, le mieux est d’éviter tout accident pour ne pas avoir de désillusions du côté de votre assureur ou au tribunal, car on ne peut jamais prévoir comment le cas sera interprété par des tiers à l’accident.