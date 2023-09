Parking à Bruxelles : mieux vaut ne pas trop anticiper le paiement de sa carte riverain

2400 euros. C’est ce que doit une habitante de Ganshoren à Parking Brussels. Elle accumule les PV depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Hé bien parce qu’elle a payé sa carte de riverain trop tôt. Au mois de février alors que celle-ci expirait en mai. C’est à ce moment-là qu’elle commence à recevoir les premières redevances alors qu’elle pense être en ordre.

En fait, le système de Parking Brussels n’autorise pas le renouvellement de carte plus de 52 jours avant la date d’échéance. Or cela a été fait ici plus de 90 jours avant cette date. Dans ce cas de figure, Parking Brussels rembourse automatiquement la somme versée. Noria ne s’en est pas rendu compte mais elle a tardé à contester les premières redevances. Et quand Brussels Parking lui a expliqué le problème, elle n’a pas tout de suite régularisé sa situation d’où ce montant astronomique.

Aujourd’hui, Parking Brussels reconnaît le quiproquo et la bonne foi de cette Ganshorenoise. L’agence régionale a décidé d’interrompre le recouvrement et d’annuler les redevances. Mais elle rappelle au passage qu’il est dans l’intérêt de chacun de réagir rapidement auprès du service clientèle lorsqu’une notification de redevance semble indue.