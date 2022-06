Parking à Bruxelles : les stewards qui appliquent les redevances ont prêté serment pour la première fois

Ils sont 140 stewards de parking.brussels à avoir prêté serment ce lundi matin à Bruxelles.

Les stewards de l’agence régionale ce sont ceux qui orientent les automobilistes pour trouver un stationnement, ils apposent également les redevances de mauvais stationnement. Cette fonction est parfois vue d’un mauvais œil par certains usagers de la route. Insultes, altercations parfois musclées ou agressions, la Région bruxelloise veut valoriser cette profession.

"Je le jure"

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge", assis face à la ministre de la mobilité bruxelloise, Elke Van den Brandt (Groen), l’ensemble des stewards de l’agence régionale de stationnement parkling.brussels, ont prêté serment. Tous en uniforme : pantalon noir, chemise bleue et casquette, ils ont juré de bien effectuer leur travail.

Ces agents parfois sont confrontés à des situations compliquées. "Il y a toujours des personnes qui rouspètent, qui n’aiment pas notre travail ", explique Romuald Mbami, Steward depuis 10 ans. "Cela peut parfois aller jusqu’à une altercation. Nous suivons régulièrement des formations pour pouvoir gérer ce que l’on vit au quotidien", tient-il à préciser. Des formations pour gérer le stress de l’agression et se positionner en médiateur.

Pour un travail intègre

"Ce serment indique clairement au public, à nos clients, aux Bruxellois et aux visiteurs, que vous faites votre travail correctement et consciencieusement", a déclaré Eric Dubois, le directeur général de parking.brussels lors de la cérémonie. "Il représente aussi votre engagement à bien faire votre travail à tout moment, à faire les constats nécessaires de manière objective et sans discrimination."

Une prestation de serment qui sert également à valoriser ce travail fort exposé aux critiques sur le terrain. Cette cérémonie sera organisée chaque année par parking.brussels pour toutes ses nouvelles recrues.