Park Rock Festival : l’évènement 100% rock qui fait bouger frénétiquement Baudour

Le samedi 19 août, le festival fera la part belle à de nombreux groupes belges. Titans Rage, Virgin Prosak, Cellar Twins feront, entre autres, danser le public. C’est une mission que c’est fixé le festival : faire une place aux artistes locaux et aux groupes émergents. Pour son organisateur, l’objectif est de faire découvrir le rock au plus grand nombre et de permettre à ces jeunes groupes de s’exposer le plus possible. De cette manière, le festival permet souvent à certains artistes de jouer pour la première fois sur une scène de grande envergure, aux infrastructures professionnelles. Tout l’enjeu pour Nicolas Sand est donc de trouver l’équilibre entre les têtes d’affiche attirant les spectateurs et les groupes de plus petite renommée.

Cette année, la tête d’affiche du festival n’est autre que le groupe français Mass Hysteria qui se produira sur la scène métal pour leur unique performance en Belgique cette année. Alors peu connu, le groupe participait déjà au festival il y a 15 ans. Cette année, ils fêteront leur 10e album et leurs 30 ans de carrière avec le public du Park Rock. Un beau cadeau pour cette 18e édition qui se déroulera le 18 et le 19 août dans le parc communal de Baudour.

