Park : « On ne voulait pas que ça fasse Frànçois Atlas avec Lysistrata ou l’inverse »

"Musicalement ? C'est quelque part entre du Jacques Prévert et du Sonic Youth !" C’est en ces mots que Frànçois Atlas nous décrivait ce nouveau projet, lorsque nous l’avions rencontré il y a quelques mois. Et la promesse est tenue ! Inutile en effet d’essayer de réduire Park aux projets respectifs de ses membres. Il serait trop facile d’y voir du Frànçois Atlas sous stéroïdes ou un Lysistrata quelque peu assagi. "Quand on a commencé à répéter, on bossait au début sur des morceaux de Frànçois. Mais on a vite tout réarrangé. On n’avait pas envie que ça fasse "backing band". On a mis nos groupes de côté et laissé la porte ouverte à un son nouveau" raconte Max.

Sur ce premier album, les voix de François Marry et de Ben Amos Cooper se donnent la réplique. Le français énigmatique du premier côtoie l’anglais poétique du second. "Tout ce qui rentre ici sortira d’ici adouci" chante Frànçois sur le premier single, "Réveil Heureux". Ben de Lysistrata s’illustre, lui, dans un registre nouveau, plus calme et qui donne une ambiance presque collégiale au projet par moments. "Il y avait des morceaux où on savait que Ben allait chanter, d’autres où c’était plus pour Frànçois. C’était généralement à qui se lançait en premier. Sur "A Day Older", Ben a naturellement fredonné une mélodie lors d’une répète à Poitiers" se remémore Théo.