Parité Euro/Dollar : "L’euro devrait se renforcer par rapport au dollar à terme", quand le contexte se sera amélioré

En principe, si les biens et services de la zone Euro deviennent plus attractifs dans la zone Dollar, nos entreprises devraient pouvoir exporter vers cette dernière avec plus de facilités. Pour les entreprises européennes qui exportent en dollars, "c’est clairement un avantage", explique Charlotte de Montpellier.

Des entreprises qui sont donc plus compétitives dans un contexte où les coûts augmentent de façon importante. Voilà pour la bonne nouvelle, mais cette spécialiste ajoute : "ça dépend de comment elles produisent ces biens et services. Et si les entreprises ont dû importer beaucoup de biens, et notamment des matières premières qui sont généralement labellisées en dollars — elles ont donc acheté en dollars — elles ne bénéficient pas tellement de ce gain de compétitivité. Ça dépend donc vraiment du type de biens qu’elles produisent."

Aussi bien les ménages que les entreprises, ces matières premières coûtent finalement plus cher simplement parce que le dollar s’est renforcé

Autrement dit, les entreprises en zone Euro qui doivent acheter des matières premières, souvent en dollars, "on importe la moitié en dollars, donc c’est quand même beaucoup — ces entreprises-là sont plutôt perdantes de la situation actuelle." Charlotte de Montpellier ajoute, que cela ne concerne pas uniquement les entreprises, mais aussi les ménages qui importent de l’énergie. Sur les marchés internationaux, l’énergie est en dollars. Cela concerne donc tout le monde : "aussi bien les ménages que les entreprises, ces matières premières coûtent finalement plus cher simplement parce que le dollar s’est renforcé."