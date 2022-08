Paris : Une chanteuse lyrique a été verbalisée pour avoir chanté à côté du Sacré Coeur à Montmartre

Alors qu’elle chantait dans les rues de Montmartre, juste à côté de la Basilique du Sacré Coeur, la chanteuse lyrique Véronica Antonelli a été arrêtée et verbalisée par la police, qui lui a indiqué qu’il était interdit de chanter sur la voie publique. La scène, qui a été filmée, a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

La mésaventure qu’a connue la chanteuse lyrique Véronica Antonelli a tout d’une mauvaise blague… Et pourtant. Le 30 juillet dernier, la soprano franco-italienne proposait une balade "enchantée" dans les rues de Montmartre, dans le cadre de son concept "Monuments enchantés" qui consiste à faire visiter de hauts lieux patrimoniaux en mêlant commentaires historiques et chant lyrique. C’est alors qu’en plein chant, elle a été interrompue par deux policiers qui lui ont intimé l’ordre d’arrêter de chanter, lui demandant ensuite de leur montrer ses papiers d’identité et son autorisation écrite pour se produire dans l’espace public. L’un des deux policiers, très zélé, l’a alors verbalisé, lui stipulant qu’elle était "hors la loi", en brandissant comme preuve un texte de loi sur son smartphone.

Le 17 août dernier, la soprano a reçu par courrier une amende de 68€ au motif d'"émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme". Une bien triste définition d’une interprétation d’un air lyrique sur la place publique.