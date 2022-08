Paris sportifs : tout est bon pour attirer les jeunes, même TikTok

Pour protéger les joueurs et futurs joueurs de l’addiction, de nombreuses pistes ont été évoquées. Aujourd’hui, les spots de prévention fleurissent de plus en plus sur nos écrans, nous incitant à "connaître nos limites", à nous "arrêter à temps". C’est un bon début. Mais plusieurs de nos intervenants proposent d’aller plus loin : pour être totalement responsable, il faudrait que ce spot de prévention soit carrément intégré au spot publicitaire classique fait pour vendre. "On pourrait par exemple parler des pertes, dire que dans tel jeu, on perd en moyenne 50€ en 5 minutes", imagine François Mertens. "Mais il faudrait alors être un annonceur très responsable pour aller jusque-là", précise Sophie Pochet.

L’autre solution, plus radicale, c’est de carrément supprimer la publicité. Une solution rejetée évidemment par les sociétés de paris sportifs, qui la qualifient de fausse bonne idée. L’argument est le même qu’évoqué plus haut : si on ne fait plus de pub pour les opérateurs légaux, les gens risquent d’aller sur les sites illégaux. Au sein de la Commission des jeux de hasard, on est pour des règles plus strictes, mais pas la suppression pure et dure.

Quoi qu’il en soit, la volonté politique est visiblement d’aller vers cette solution radicale. Un projet de loi a été déposé par le Ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne au printemps 2022. Ce projet de loi vise à restreindre très fortement la pub, pour que seules les personnes qui cherchent des infos sur les paris sportifs soient confrontées à des pubs à ce sujet. Le projet de loi pourrait entrer en vigueur fin 2022.