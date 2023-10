Paris sportifs : comment les entreprises ciblent les failles du cerveau des enfants ?

L'aspect visuel joue un rôle majeur. Les sites de paris sportifs sont conçus avec des couleurs vives, des graphismes attrayants, et des animations captivantes. Ces éléments ne sont pas là par hasard. Ils agissent sur la partie du cerveau liée à la prise de décision et à l'émotion, créant une expérience visuelle qui reste ancrée dans la mémoire.

Les sociétés de paris connaissent comment les gens parient, et savent s’en servir. Elles savent comment exploiter l’optimisme, l’espoir et les autres mécanismes du cerveau. La neuroscience nous montre comment notre cerveau peut être exploité, mais la clé est de prendre conscience de ces stratégies et de parier de manière responsable.

Retrouvez le documentaire Paris sportifs, les bookmakers raflent la mise, ce jeudi 5 octobre à 22h15 dans Doc Shot sur La Une et en replay sur Auvio.