"Paris saccagé" : Pierre Perret critique Paris et sa saleté dans une nouvelle chanson

À 88 ans, Pierre Perret vient de sortir une nouvelle chanson. Dans Paris saccagé, il se paie la capitale française qu’il montre de plus en plus sale et enlaidie.

Son clip sorti le 17 mars a été vu plus de 600.000 fois sur YouTube en moins de trois jours. On y voit Pierre Perret faire le tour de Paris à vélo, où il déambule au milieu des travaux, de la pollution, les dégradations, les déjections et les détritus qui traînent dans les rues de la ville.

"Dans Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents", dénonce le chanteur, pour qui Paris est devenu un "grand dépotoir". Il charge en premier lieu les responsables politiques qui "avaient promis le nirvana, et c’est la bérézina" et plus généralement les écolos, ces "crânes de piafs qui bouffent des graines".

Certaines images ne sont pas sans rappeler celles qu’on peut voir depuis plusieurs jours dans Paris, où les éboueurs sont en grève pour protester contre la réforme des retraites, décidée par le gouvernement français sans qu’il n’y ait eu de vote à l’Assemblée nationale.