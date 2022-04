Paris-Roubaix : quand le maître Sénéchal enseigne le b.a.-ba des pavés à l’élève Grulois

C’est une course mythique. C’est toujours un exercice d’équilibriste. Disputer Paris-Roubaix ne s’improvise pas. Dimanche, parmi les favoris, il y aura Florian Sénéchal, le Ch’ti biberonné aux pavés, le prototype-même du coureur bâti pour l’Enfer du Nord, membre du Wolfpack Quick Step-Alpha Vinyl depuis 2018. Alors quand nous lui avons proposé de reconnaître les trois derniers secteurs en sa compagnie, il a directement dit " oui ", fier de montrer son savoir-faire mais en nous faisant bien comprendre que nous ne ferions pas du tourisme. " Quand tu demandes pour rouler avec un pro, faut assumer ! ", nous glisse-t-il avec un grand sourire. L’Arbre, Gruson, Hem, juste avant les inévitables frissons du Vélodrome. Ça va glisser, ça va vibrer… c’est ça Paris-Roubaix !

" Tu as déjà fait de la moto ? Jamais ? Bon, ça va être compliqué alors ! " Me voilà prévenu. " En fait, il faut toujours avoir une traction et avoir la bonne technique, comme au motocross. Si tu pousses, et que tu es un peu sur l’arrière, tu auras de la maîtrise, de l’adhérence et de la fluidité. Tu vas donc essayer de faire ça ! "

Le Carrefour de l’Arbre (2100 mètres, 4 étoiles)

Premier plongeon dans l’inconnu sur le " Pavé de Luchin ", ce secteur qui débute le long du magnifique centre d’entraînement du LOSC et qui se termine en face du resto gastronomique du Carrefour de l’Arbre. Une entame délicate… on a l’impression que les organisateurs ont enlevé un pavé sur deux ! 2 kilomètres 400, un vrai décrassage pour mon moteur de quadra ! " Oui, c‘est un passage stratégique. Tu te dis que tu as fait le plus difficile quand tu as d’abord passé la partie technique mais après tu tournes à gauche et là, si le vent est un peu dans le dos, on peut visser ! En revanche, si le vent est de face, les coureurs se regardent un peu ", analyse un Florian Sénéchal surpris et taquin quand je lui évoque le faux-plat montant des derniers 500 mètres. " Faux-plat montant ? Euh… " C’était donc un mirage Samuël, juste un mirage ! Déjà en manque de lucidité…

Le secteur de Gruson (1100 mètres, 3 étoiles)

Entre l’Arbre et Gruson, une centaine de mètres de goudron, pas plus. Juste le temps de traverser la chaussée. Impossible donc de récupérer ! C’est là que Philippe Gilbert avait pris la (bonne) roue de Nils Politt en 2019. Et c’est là que mon prof du jour décide soudain d’accélérer.

Florian : " Ça va ? "

Samuël : " Oui, tout va bien, je m’accroche ! Tom Boonen m’a dit de toujours prendre le haut du pavé. Et donc, j’écoute Boonen mais si Sénéchal me dit autre chose, je veux bien m’adapter. Boonen n’avait pas tort ?

Florian : " Non non ! "

Un gros kilomètre en mode " suceur de roue " et un cri de soulagement à la sortie du secteur. " Franchement, tu as la technique, c’est bien. Mine de rien, tu as une bonne position, bien sur l’arrière de ta selle. C’est le plus important. " Merci coach ! Me voilà requinqué pour la suite.

Le secteur d’Hem (1400 mètres, 2 étoiles)

Et la suite, c’est 5 kilomètres 600… de macadam, via les villages de Chéreng et Willems, pour aller chercher le dernier " vrai " secteur pavés de la course, à Hem (sachant que les 300 mètres de l’Espace Crupelandt sur les boulevards roubaisiens ne comptent plus vraiment dans la tête des coureurs). Et c’est peut-être là que j’ai le plus souffert pour ne pas lâcher ! " On pense souvent que la sélection va se faire sur les pavés, en costaud. Mais quand tout le monde est à bloc et veut souffler entre deux secteurs, tu peux parfois en mettre une ! Les adversaires veulent récupérer sur les portions goudronnées. Si tu es capable d’attaquer, tu peux faire la différence ! "

Un peu (beaucoup) émoussé, j’aborde Hem avec perplexité et les mots de mon guide n’ont pas de quoi me rassurer : " Les mecs fatigués peuvent faire des erreurs ici… " Le jour de la course, les pistes cyclables aménagées sur le bas-côté sont condamnées. Mais là, j’avoue, elles m’ont sauvé. " J’arrive Florian, pas de panique ! "