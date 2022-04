Reste encore une question par rapport à l’utilisation. Est-ce que la réserve d’air est inépuisable ou limitée ? Le coureur peut-il changer de pression de manière indéfinie ou a-t-il droit à un certain nombre de modifications ? Là encore, mystère… Scope et l’équipe DSM n’apportent pas encore les réponses.

Maxime Monfort rappelle les principes de pression sur Paris-Roubaix. "Pour reprendre les bases, il faut savoir que maintenant, avec les pneus tubeless, on roule à environ à 5.0, 5.5, de pression. C’est ce qui convient pour un beau bitume. Sur les pavés, il faut descendre à 3.0, voire en dessous de 3.0, pour avoir le meilleur confort et le meilleur rendement par rapport aux contraintes que donnent les pavés. Cette nouvelle technologie permettrait donc de passer d’une configuration à l’autre et de ne pas perdre du rendement sur un beau bitume avec seulement 3.0 de pression. Car pour l’instant, les coureurs choisissent leur pression en fonction de ce qu’il y a de plus contraignant, c’est-à-dire les pavés. Donc le réglage est fait pour les pavés, on va vers les 3.0 de pression, et on fait avec pour le bitume où le vélo sera alors plus mou et perdra du rendement. Donc, forcément, ce système de variations de pression sera aussi très utile pour les portions asphaltées. Les coureurs vont épargner de l’énergie puisqu’ils auront un meilleur rendement que les autres. Et on sait que cette énergie est importante vu que Roubaix se joue aussi sur les détails".

Autre détail mis en avant par les adversaires, que se passe-t-il en cas de crevaison ? "À mon avis, il faut carrément changer de vélo", suppose Thierry Marichal, directeur sportif au sein de l’équipe masculine Cofidis. "C’est un système de plus et une difficulté en plus à gérer, alors que Roubaix est déjà une course très compliquée pour le matériel. Les voitures des équipes sont parfois très loin des coureurs. Les freins à disques compliquent déjà le changement de roues. Le plus simple serait donc de changer de vélo mais si la voiture n’est pas proche… c’est perdu pour le coureur". On imagine que le coût actuel de cette technologie, 3.998€, ne permet pas de pouvoir se balader le long des secteurs pavés avec des dizaines de roues de rechange.