Paris-Roubaix : le secteur de Camphin-en-Pévèle s’appelle désormais secteur Eddy Merckx

Eddy Merckx a gagné beaucoup de courses dans sa carrière et reçu beaucoup d’hommages. Mais ce jeudi, c’est une inauguration particulière qui a eu lieu. Le Cannibale, vainqueur à trois reprises de l'Enfer du Nord, est devenu le sixième coureur à avoir un secteur pavé de Paris-Roubaix à son nom.

"Il y a 50 ans que j'ai gagné Paris-Roubaix pour la dernière fois, voir autant de monde ça me fait énormément plaisir", a expliqué Eddy Merckx au micro de Samuël Grulois.

Une stèle a également été inaugurée sur le secteur de Camphin-en-Pévèle, dit de "La Justice" et qui devient donc le secteur Eddy Merckx. Un secteur pavé classé 3 étoiles, long de 1800 mètres qui porte la particularité de proposer un virage à angle droit à mi-secteur.

Placé à tout juste 20km de l’arrivée, il est situé juste avant le secteur du Carrefour de l’Arbre. Il a été choisi car il est le secteur le plus proche de la frontière belge. En revanche, Merckx n’a jamais roulé sur ce secteur de Camphin-en-Pévèle puisqu’il a été introduit en 1980.

Et Paris-Roubaix occupe une place particulière dans le coeur du champion belge, marqué par les pavés difficiles à dompter : "On l'appelle la Reine des classiques et je pense que ça l'est vraiment parce que faire Paris-Roubaix dans les conditions dans lesquelles on l'a fait, après on est vraiment cassé, plus que dans les autres classiques"