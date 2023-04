Paris-Roubaix : le secteur d’Haspres de retour après 20 ans d'absence, des pavés critiqués sur le GP de Denain

Ce dimanche, le Vélodrome de Roubaix livrera une nouvelle fois son verdict en sacrant le 120e vainqueur de Paris-Roubaix. L’Enfer du Nord, c’est 256,6km entre Compiègne et Roubaix dont 54,5km de pavés.

29 secteurs seront au programme cette année, dont un qui aura une saveur particulière. Le secteur pavé d’Haspres à Thiant effectue en effet son retour après près de 20 ans d’absence.

Emprunté pour la dernière fois en 2004, il revient sur cette édition 2023 pour amener encore un peu plus de tension dans la montée en intensité vers la Trouée d’Arenberg.

L’entrée du secteur est située au km 139,6, il n’aura donc pas un rôle décisif mais pourrait tout de même être éliminatoire.

Le secteur d’Haspres, c’est 1700m de route "mal pavée", de l’aveu même de Thierry Gouvenou, mais la route n’est pas trop étroite. Il a d’ailleurs été utilisé cette année sur le GP de Denain, mais dans l’autre sens, de Thiant à Haspres dans un final très nerveux qui avait vu de nombreuses chutes et des critiques de certaines équipes et coureurs. Mais placé plus loin de l’arrivée qu’à Denain, où il était l’avant-dernier secteur, la nervosité devrait y être moindre et le passage devrait s’effectuer sans encombre.

Haspres à Thiant, c’est un secteur pavé associé à celui d’Haveluy, apparu en 2001 et qui a donc suivi celui d’Haspres pendant quatre éditions. Haveluy arrivera une douzaine de kilomètres plus loin et la tension commencera à monter avant la Trouée d’Arenberg, qui sera abordé quelques instants plus tard, au km 161,3.

Si sur Paris-Roubaix, la différence peut être faite partout, les secteurs cinq étoiles de Mons-en-Pévèle (km 208) et du Carrefour de l’Arbre (km 236,5) seront une nouvelle fois au centre de l’attention.

Pour succéder à Dylan Van Baarle, il faudra être attentif, costaud et avoir un peu de chance pour éviter les chutes et les crevaisons et se retrouver dans le bon coup.