Paris-Roubaix : Laporte et van Baarle aux côtés de van Aert, pas Benoot

Tiesj Benoot ne sera pas au départ de Paris-Roubaix dimanche. L’équipe néerlandaise Jumbo-Visma compte sur Wout van Aert, le Français Christophe Laporte et le Néerlandais Dylan van Baarle, vainqueur l’an dernier.

Van Baarle, qui avait déclaré forfait pour le Tour des Flandres après une chute au GP de l’E3, était de retour en forme jeudi avec ses coéquipiers pour une reconnaissance de 110 kilomètres sur le parcours de l’Enfer du Nord.

Van Baarle, van Aert et Laporte auront comme coéquipiers les Néerlandais Timo Roosen et Tim van Dijke et l’Italien Edoardo Affini, tous en reconnaissance jeudi aussi et supervisés par leur directeur sportif Maarten Wynants. Un 7e coureur, Nathan Van Hooydonck, manquait à l’appel, victime d’un refroidissement.

Le Belge s’est entraîné plus légèrement. Tiesj Benoot ne participera pas à Paris-Roubaix cette année. Le Gantois s’entraîne actuellement en Provence afin de préparer les classiques ardennaises, où il devrait être une pièce maîtresse de Jumbo-Visma en l’absence de Wout van Aert, du Slovène Primoz Roglic et du Danois Jonas Vingegaard.